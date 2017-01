Cote d'Ivoire: Défense et sécurité nationales - Des solutions technologiques proposées

Et de trois ! Après 2013 et 2014, la capitale économique ivoirienne accueille, pour la 3è fois, le Salon africain de défense et de sécurité nationales dénommé Shield Africa. L'ouverture officielle de cette édition a eu lieu, hier, à l'Ecole nationale de Police, en présence du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Hamed Bakayoko, par ailleurs, parrain de la cérémonie.

Il avait à ses côtés les ministres de la Défense, du Plan et du Développement et le ministre d'Etat chargé des Relations avec les Institutions et du Dialogue politique.

A en croire le commissaire général de ce salon, Stéphane Konan, le Shield Africa a été créé en 2013 en vue d'améliorer les questions de sécurité et de défense sur le continent africain.

Il ne manquera pas de saluer le ministre d'Etat Hamed Bakayoko pour son courage et pour avoir accepté d'autoriser un tel salon, en 2013, dans un contexte de sortie de crise et d'embargo. «Ce salon est le vôtre», a-t-il lancé à l'endroit du ministre d'Etat.

Avant d'adresser ses remerciements au ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Alain Richard-Donwahi, pour son soutien permanent.

120 prestataires (4 fois plus qu'à l'édition 2015), indique Sté- phane Konan, exposeront durant 3 jours sur les avancées technologiques en matière de sécurité, en vue de proposer des solutions appropriées aux questions de défense et de sécurité.

«Shield Africa veut créer une tradition en étant un cadre en matière de défense et de sécurité», souhaite-t-il. Quant au parrain, Hamed Bakayoko, il a salué la constance de l'initiateur, Sté- phane Konan, non sans souhaiter la pérennisation du Shield Africa.

« J'espère que dans quelques années, ce salon va poursuivre sa marche en vue d'être encore plus grand », a-t-il lancé à l'intention du principal initiateur.

A en croire le ministre d'Etat, ce salon est une réponse à la sécurisation du continent africain. «Comme vous le savez, l'Afrique est un grand continent riche de sa population, de sa jeunesse et de ses ressources. Ce qu'il faut à l'Afrique aujourd'hui, c'est une stabilité. Et cette stabilité passe par quelques facteurs dont la sécurité.

C'est la sécurité qui est la porte d'entrée de la stabilité», confie le patron de la police Ivoirienne. Selon Hamed Bakayoko, il faut anticiper sur la sécurité des pays et des peuples. «Il faut une réelle anticipation et nous devons sortir de la dictature de l'urgence pour avoir une vraie planification», plaide-t-il.

Et d'inviter les pays, n'ayant pas encore de loi de programmation militaire, à le faire. «C'est plus qu'urgent. Non à la dictature de l'urgence », relève le ministre d'Etat.

Sur la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire, Hamed Bakayoko, après avoir noté l'incompréhension avec les hommes de troupe de l'armée ivoirienne, a souligné que leurs préoccupations sont prises en compte dans la loi de programmation militaire qui sera appliquée, rassure-t-il, cette année.

Cette loi, annonce le ministre d'Etat, verra la construction de nouvelles casernes et l'amélioration des conditions de vie et de travail des soldats. « Le travail est certes difficile, mais nous sommes déterminés et engagés», assure-t-il.

Avant d'appeler les forces de défense et de sécurité à plus de vigilance et d'unité, face à la menace terroriste, qu'il qualifie de défi du siècle. Enfin, l'un des défis pour 2017, annonce le ministre d'Etat, c'est l'identifiant unique.

« Nous allons faire en sorte que tout individu qui est sur notre sol, soit rattaché à un numéro, à une adresse, à une photo et à une empreinte », a-t-il conclu.

C'est par une démonstration dynamique des forces spéciales de Côte d'Ivoire et la visite des stands que s'est refermée la céré- monie d'ouverture du Shield Africa 2017.