Mauritanie: Le Président de la République reçoit le président de l'Organisation Arabe du Tourisme

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu en audience, lundi matin, au Palais présidentiel à Nouakchott, le président de l'Organisation Arabe du Tourisme, Dr. Bendar Al Fahd,, actuellement en visite en Mauritanie, en compagnie du vice- président du conseil exécutif de l'organisation, ministre yéménite du tourisme, Dr. Abdel Majid Ghoubaty.

A cette occasion le Dr. Bendar Al Fahd a offert au Président de la République le bouclier marquant la haute distinction de l'organisation arabe du Tourisme en guise de reconnaissance pour le rôle pionnier qu'exerce la République Islamique de Mauritanie en faveur de la promotion de l'action arabe commune dans tous les domaines, sachant que le Chef de l'Etat assure actuellement la présidence le conseil de la ligue arabe des Etats Arabes au niveau du sommet au cours de sa 27ème session.

A sa sortie d'audience, le président de l'Organisation Arabe du Tourisme a déclaré à l'AMI que ses collègue et lui ont eu le privilège d'être reçus par le Chef de l'Etat à qui la haute distinction de l'organisation arabe du Tourisme a été attribuée pour récompenser le rôle pionnier qu'exerce la République Islamique de Mauritanie en faveur de la promotion de l'action arabe commune dans tous les domaines, surtout le tourisme, secteur dont le Président de la République possède une vision stratégique claire.

"Nous avons examiné avec le Président de la République certains programmes qui feront l'objet de la coopération avec le ministère mauritanien du tourisme et la banque islamique de développement, notamment en matière de développement, de promotion et de réhabilitation du tourisme. Nous l'avons félicité aussi pour les succès réalisés par la Mauritanie dans les domaines politique et économique dont le plus récent le rôle effectué par le Président de la République pour dénouer la crise gambienne", a-t-il, souligné.

Le président de l'organisation arabe pour le tourisme a, enfin, déclaré avoir félicité le Président de la République pour le prix mondial remis tour dernièrement à Madrid au ministère mauritanien du tourisme et pour les réalisations accomplies dans le pays, grâce aux efforts et à la sagesse du Président de la République et qui ont permis aux mauritaniens de jouir d'une vie décente dans la sécurité et la stabilité.

L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du Président de la République, M. Ahmed Ould Bahiya.