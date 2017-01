Burkina Faso: FONER - 72h pour mieux communiquer avec les étudiants

Le Fonds national pour l'éducation et la recherche (FONER) a organisé, du 19 au 21 janvier 2017, ses journées portes ouverte.

Après 23 ans d'existence, le Fonds national pour l'éducation et la recherche (FONER) s'est ouvert pour la première fois au public du 19 au 21 janvier 2017.

A cet effet, il a décidé de placer ce rendez-vous du donner et du recevoir sur le thème : « Le FONER au service de l'éducation et de la recherche : communiquer pour mieux servir ».

Durant ces 72 heures, les visiteurs ont eu droit à un panel sur les axes d'amélioration de l'offre financière FONER et une conférence sur les conditions et les modalités d'octroi des allocations financières (aides et prêts).

Il y a également eu une exposition de stands par des établissements d'enseignement supérieur, des institutions bancaires, des compagnies de téléphonies et bien d'autres partenaires du FONER.

Une opération de don de sang a été aussi au programme. « Mon institution a choisi à travers ces journées d'établir une proximité avec tous ses partenaires, de communiquer plus efficacement avec sa clientèle estudiantine et d'être surtout à son écoute », a déclaré le directeur général du FONER, Raphaël Ouermi.

Une aubaine pour l'institution de tendre une oreille attentive aux préoccupations des étudiants dans le but d'améliorer ses prestations. « Le FONER s'inscrit aujourd'hui en droite ligne avec l'adage qui dit que rien n'est parfait, tout peut être amélioré.

Car d'expérience, cette institution évolue dans un contexte où des tensions peuvent vite surgir lorsque la qualité réclamée par ses clients dans sa manière de servir fait défaut», a ajouté M. Ouermi.

« Plus que jamais, la bonne maîtrise de la communication demeure une condition sine qua non pour l'atteinte des objectifs du FONER », a souligné le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Filga Michel Sawadogo.

C'est pourquoi, il a salué la tenue de ces journées qui, de son avis, va améliorer davantage les relations entre le FONER et ses partenaires. Même appréciation chez le représentant du directeur général de la LONAB, parrain de l'événement, Patrice Massa.

« La cérémonie nous donne l'occasion une fois encore de saluer le partenariat fructueux et dynamique entre le FONER et la LONAB pour l'amélioration des conditions d'accès des étudiants à leurs allocations financières», a affirmé le représentant du parrain.

Avec l'accroissement de l'effectif, la demande est très évolutive. Pour l'année 2015-2016, 56 370 étudiants ont bénéficié des prêts et des aides contre 49 728 en 2014-2015 et 46 539 en 2013-2014.

En termes d'innovations, le FONER a connu la gestion rapide et automatisé grâce à un système de gestion intégrale appelé GIFF, la bancarisation des soutiens par le paiement par cartes magnétiques, la délocalisation des guichets de réception des dossiers dans les universités et l'ouverture d'une antenne régionale à Bobo-Dioulasso en 2016.

Pour plus d'efficacité dans ses prestations, le FONER envisage pour l'année en cours la déconcentration progressive de ses services dans les différentes régions universitaires et pour les années à venir, l'inscription en ligne pour les demandes de prêts et d'aides.