Congo-Kinshasa: Le CTI de Lukunga condamné à 5 ans de SPP

En réplique, les avocats du CTI ont exigé le rejet de la présente action, au motif que le Tribunal de Paix de Ngaliema n'est pas compétent pour la traiter. Selon eux, leur client est bénéficiaire du privilège de juridiction en tant que cadre de commandement. Par conséquent, son juge naturel est le Tribunal de Grande Instance et non celui de paix. Ils ont soutenu que leur client avait commis une erreur matérielle qui nécessite un arrangement à l'amiable, car il n'y a jamais eu fraude dans son chef, en tant qu'autorité administrative.

La précitée, ignorant qu'il s'agissait de faux documents, avait aménagé des plantations dans ladite parcelle ainsi que quelques constructions. Mais, 4 ans plus tard, elle ne savait plus accéder à sa parcelle, au motif qu'elle n'en était pas la propriétaire. Son droit de jouissance était troublé par une dame qui se présentait comme la véritable propriétaire, la nommée Bilonda Régine.

On rappelle qu'au cours de l'audience publique du 18 janvier 2016, les avocats de la plaignante, Ntumba Marie, ont relevé que leur cliente avait sollicité auprès du Conservateur des Titres Immobiliers de la Lukunga une parcelle située dans la commune de Ngaliema. Et ce dernier lui avait délivré un certificat d'enregistrement ainsi que tous documents liés à la propriété immobilière

