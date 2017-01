Congo-Kinshasa: Science fiction - Le concours « Kinshasa 2050 » lancé

On signale que la « ville du futur » en est à sa deuxième édition. Pour cette seconde édition, l'accent sera mis sur le développement numérique et les nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Mélanie Chrras et Gitte Zschah, respectivement coordinatrice culturelle à l'Institut Français et directrice de Goethe Institut ont fourni ces explications aux artistes kinois hier mardi 24 janvier 2017 à la Halle de la Gombe.

Les candidats à ce concours disposent de près de 40 jours pour apprêter leurs projets et les transmettre aux organisateurs. La publication des projets présélectionnés interviendra au mois de mars. Du 25 mars au 9 mai 2017, les artistes dont les oeuvres seraient sélectionnées pourraient les fixer sur leurs supports de prédilection avec à la clé des motivations individuelles de 1000 dollars. Et leurs œuvres seront exposées à la Halle de la Gombe le 11 mai 2017.

L'appel à projet dénommé « Kinshasa 2050 : Digital City ? » a été lancé hier mardi 24 janvier à la Halle de la Gombe. Organisé conjointement par l'Institut Français et le Goethe Institut et destiné aux dessinateurs, réalisateurs, cinéastes, peintres... kinois, ce concours a pour finalité d'amener les concurrents à répondre aux préoccupations suivantes : à quoi ressemblera le futur ? Dans quel genre de ville vivront-nous en 2050 ?

