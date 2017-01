Cote d'Ivoire: Bruno Nabagné Koné - "Nous allons améliorer le fonctionnement et la qualité de la presse"

Se faire une claire idée de la vie et du fonctionnement de toutes les structures sous sa tutelle. C'est l'objet des visites effectuées lundi dernier au Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (Fsdp), sis à la Riviera-Attoban et à l'Agence ivoirienne de presse (Aip) au Plateau par M. Bruno Nabagné Koné, ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste, porteparole du gouvernement. Visite de prise de contact mais également de travail.

Au Fsdp, comme partout où il s'est rendu, le ministre Bruno Koné a reçu un accueil chaleureux. Et aucun responsable et travailleur n'a voulu rater cette occasion de communier avec lui.

Au cours de la séance de travail, l'autorité de tutelle a déclaré qu'il était important de développer les médias privés de telle sorte qu'ils gardent leurs capacités à jouer leur rôle.

« Il est bon de s'intéresser à la qualité des acteurs du secteur et faire en sorte que ces derniers soient dans de bonnes conditions dans l'exercice de leur métier tant au plan professionnel que social ».

Le Directeur exécutif du Fsdp, Mme Bernise N'guessan, dans une présentation, a dévoilé, entre autres, les initiatives, les actions du Fsdp, plus significativement celles en faveur du secteur des médias privés de 2009 à 2016, de même que les difficultés rencontrées.

A la lumière de cette présentation, le ministre a déclaré que : «Beaucoup de travail a été fait sur un grand nombre de chantiers. Je suis heureux que le Fsdp existe. Je suis positivement frappé par le bilan des activités présenté ». Amener chaque structure à contribuer au rayonnement de la Côte d'Ivoire*

Le ministre Bruno Nabagné Koné a félicité le Conseil de gestion et la Direction exécutive du Fsdp pour le travail de qualité qui a été fait.

« Je vous dis naturellement mes encouragements pour poursuivre le travail remarquable qui a commencé. Notre ambition est de faire en sorte que la presse en Côte d'Ivoire ne soit plus un problème, elle l'a été malheureusement un peu par le passé.

Elle a été incriminée par rapport aux différentes crises que le pays a vécues . Il nous faut travailler à améliorer son fonctionnement et sa qualité et le travail qui est fait ici y contribue ».

En sus, le ministre a insisté sur l'importance d'une presse responsable au service des populations et qui contribue positivement à la construction de la Côte d'Ivoire.

Auparavant, le président du Conseil de gestion, M. Dembélé Yacouba a, au nom dudit Conseil, du personnel de la Direction exécutive, souhaité la bienvenue au ministre Bruno Koné et l'a félicité pour sa nomination à la tête de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste.

A noter, ces visites de prise de contact ont déjà mené le ministre à Fraternité matin, à Edipress, au Conseil supérieur de la publicité, à la Rti, à l'Agence ivoirienne de presse où il était hier après midi.

Toujours, ces prises de contact ont pris l'allure de séances de travail. Et le ministre a, chaque fois, partagé sa vision de voir tous les responsables et les animateurs de ces structures jouer leur partition. Celle de doter la Côte d'Ivoire d'une presse responsable, crédible et surtout économiquement viable.