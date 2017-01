Cote d'Ivoire: Salubrité et environnement - Anne Ouloto annonce un réaménagement

Nouveau ministère, nouvelles dispositions. La ministre de la Salubrité urbaine, de l'Environnement et du Développement durable (Minsedd), Anne Ouloto, compte procéder à un réaménagement de son nouveau ministère.

Elle l'a signifié le lundi 23 janvier aux directeurs régionaux de son département lors d'une réunion de prise de contact. « Je procéderai très rapidement à des réaménagements dans l'optique de dynamiser l'équipe.

Mais je dois vous rassurer que ce sera un réaménagement intelligent et soucieux de la cohésion sociale pour faire de notre département un ministère de référence », a-t-elle déclaré.

En effet, pour la nouvelle porte-parole adjointe du Gouvernement, il est impératif que les agents de l'ex-ministère de la Salubrité urbaine et ceux de l'ancien ministère de l'Environnement et du Développement durable fassent leur conversion. « Il faut faire votre mue et vous adapter aux nouvelles réalités.

Désormais vous êtes des directeurs régionaux du Minsedd. Pour atteindre nos objectifs, nous devons nous mettre dans de meilleures conditions de travail et de collaboration.

Je veux autour de moi, une équipe homogène, soudée, solidaire et forte », a recommandé l'autorité gouvernementale non sans insister sur la loyauté et la détermination à relever ensemble de nouveaux défis.

Et comme pour impulser la dynamique, l'émissaire du Gouvernement a demandé à tous les directeurs régionaux de procéder au ravalement des façades de leurs directions avant la fin du mois de février 2017.

Comportements éco-citoyen, bonne tenue vestimentaire, inventif et préventif, le tout pour impacter positivement leur environnement, sont entre autres les conseils donnés par Anne Ouloto à l'ensemble de ses collaborateurs.

Cette rencontre avec les directeurs régionaux mettait ainsi fin à la série de réunions initiées par la ministre avec les structures placées sous la tutelle de son ministère.