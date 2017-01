Burkina Faso: Rencontre gouvernement/syndicats / Paul Kaboré - «C'est bon, mais ce n'est pas arrivé»

L'ouverture de la traditionnelle rencontre gouvernement/syndicats au titre de l'année 2016 s'est tenue le mardi 24 janvier 2017 dans la salle de dialogue social du ministère en charge de l'Action sociale de Ouagadougou.

Objectif : examiner les doléances et les préoccupations des organisations syndicales des travailleurs en vue d'y trouver des solutions appropriées, et envisager des mesures afin de consolider le dialogue et la paix sociale.

Ne dit-on pas que mieux vaut tard que jamais ? Prévue pour le mois de décembre, c'est finalement dans ce mois de janvier que la traditionnelle rencontre gouvernement/syndicats a été effective, en raison d'un calendrier très chargé et des préparatifs de la conférence de Paris pour le financement du Plan national de développement économique et social (PNDES).

En effet, pour la recherche de l'équilibre entre rentabilité économique et progrès social qui est une quête permanente, nécessaire pour une paix sociale et un développement économique continu, le gouvernement burkinabè a instauré depuis quelques années un dialogue annuel entre lui et les syndicats.

Le dialogue social inclusif et sincère est le fondement de la stabilité socio-économique de tout Etat en quête d'un meilleur rayonnement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Du 24 au 31 janvier, le cahier de doléances des organisations syndicales du 1er mai 2016 sera examiné et des propositions pour améliorer le climat social et le dialogue social à tous les niveaux seront faites, ainsi que le point de l'exécution des accords signés lors des négociations gouvernement/organisations syndicales de travailleurs, etc.

Selon le chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba, beaucoup d'efforts ont été consentis à la date du 24 novembre 2016 : sur 13 engagements retenus, 6 sont en cours d'exécution, d'autres font l'objet de suivi permanent et certains de satisfaction à noter ; ainsi, au titre des acquis, le résultat est louable, en témoignent la réfection de la Bourse du travail de Ouagadougou (celle de Bobo et les régionales sont en cours), l'effectivité de la loi n°081, etc.

Qu'à cela ne tienne, il a souligné que le PNDES doit regrouper tous les Burkinabè au-delà des divergences politiques afin de construire le Burkina Faso de demain pour les enfants et les petits-enfants qui prendront la relève.

Le chef du gouvernement a salué la présence des organisations syndicales lors de la conférence de Paris pour le financement du PNDES.

Il a lancé un appel aux partenaires sociaux à créer des conditions de travail pour le progrès économique et social du Burkina Faso, et souhaité qu'à l'issue de la présente rencontre des solutions consensuelles soient trouvées.

Concernant tout ce qui précède, Paul Kaboré, président du mois des centrales syndicales et porte-parole de l'Unité d'action syndicale, trouve que « c'est bon, mais ce n'est pas arrivé » ;

autrement dit, les syndicats ne sont pas satisfaits des résultats engrangés, car sur certains points il y a un malentendu, en témoigne la décision unilatérale prise par le gouvernement sur l'Impôt unique sur les salaires (IUTS).

Le porte-parole de l'Unité d'action syndicale souhaite la relecture du code du travail, et relève que la loi 081 comporte quelques insuffisances.

A son avis, « c'est bon, mais ce n'est pas arrivé ». Paul Kaboré a souligné qu'au cours de la rencontre, les discussions porteront aussi sur le coût de l'électricité en vue d'une baisse du KWH.

Pour eux, la vie continue d'être chère, et à cette allure, on finira par voir le fond du panier de la ménagère si rien n'est fait. A l'issue de la rencontre, les travaux seront sanctionnés par un communiqué final tenant lieu de procès-verbal signé des deux parties.