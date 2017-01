Cote d'Ivoire: Divo / Le conseil café-cacao aux planteurs - "Le prix du cacao ne diminuera pas"

Le délégué du conseil régional du Conseil café-cacao du Loh Djiboua, Daouda N'Diaye, a, pour sa part, demandé aux planteurs d'éviter les rumeurs et de se rendre au siège de leur structure pour des informations justes et crédibles. « Dénoncez tous les fraudeurs qui tentent de nuire au bien- être des planteurs », a-t-il souhaité.

Pour eux, la pré- vention de cette situation passe par le financement des coopératives et des sociétés coopératives d'une part et d'autre part, par la transformation en Côte d'Ivoire du cacao ivoirien.

« Le prix du cacao est garanti et fixé à 1100 FCFA bord champ sur toute l'étendue du territoire national et à 1180 FCFA au Port autonome de San Pedro.

« Les stocks de cacao sont en train d'être liquidés et une fluidité s'installera les heures et jours à venir.

Yao Me, administrateur du Conseil café-cacao, et Nanan Boniface, conseiller du directeur général du Conseil café-cacao, ont rassuré le monde agricole de la bonne commercialisation du cacao ivoirien sur le plan international.

