Burkina Faso: Victimes du putsch manqué de septembre 2015 - Soif de réconfort et de justice

Après les soldats et policiers radiés, le ballet des intercessions se poursuit avec les victimes du putsch manqué de septembre 2015. Le mardi 24 janvier 2017, c'était le jour de témoignages devant les conseillers du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN).

L'objectif affiché des invités du président Benoît Kambou est de trouver une oreille attentive afin que l'Etat accepte de mettre en œuvre toutes les résolutions prises en leur faveur pendant la Transition.

Implacable destin ! Nous étions au temps fort de la répression, par le Régiment de sécurité présidentielle (RSP), de manifestants qui s'opposaient au coup d'Etat.

Et le 18 septembre 2015, Safiatou Ouangrawa, habitante du quartier Nonsin, ignorait que sa vie allait basculer. Enceinte, elle faisait la lessive sur la terrasse de son domicile et a soudain senti comme un petit choc à son abdomen.

Elle a pensé qu'avec les enfants qui jouaient dehors, un de leurs cailloux l'avait touchée. Observant plus attentivement le point d'impact sur son ventre, l'infortunée a remarqué une blessure qui avait commencé à saigner : l'œuvre d'une balle.

Presque à terme, il lui fallait faire vite. L'accouchement est alors provoqué et vint au monde une fille en bonne santé, sauf que la balle était allée se loger dans son postérieur.

Wammnoaga Sawadogo, photographe indépendant, a, quant à lui, été violemment pris à partie par les soldats putschistes dans les environs de la place de la Nation, épicentre de la contestation.

Copieusement tabassé, il n'est sorti de son évanouissement que plus tard. Badama Bazié, pour sa part, n'est plus de ce monde, lui qui a pris une balle assassine du côté du quartier Hamdalaye.

Hier, dans la salle de conférences du Conseil économique et social, les deux premières personnes citées ainsi que le représentant du décédé étaient présentes, les cœurs encore visiblement meurtris par ce qui est arrivé.

A l'image des autres victimes en vie et représentants de victimes qui ne sont plus de ce monde, l'appel du HCRUN (Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale) a été entendu.

La raison, l'une de ses principales missions est de mettre en œuvre les recommandations formulées par la sous-commission «Vérité-Justice-Réconciliation» de la Commission de la réconciliation nationale et des Réformes.

Le président de l'institution, Benoît Kambou, campe l'ordre du jour de la rencontre : « Nous les avons invités pour nous enquérir des difficultés qu'ils rencontrent.

C'est vrai que l'Etat a déjà fait quelque chose pour les victimes et leurs ayants droit, mais ils ont évoqué un certain nombre de points dans un mémorandum où les victimes rappelaient un certain nombre de promesses qui leur ont été faites, notamment leur décoration, la prise en charge, les questions de santé et de justice.

S'agissant de la décoration, ils ont souhaité que dans les jours à venir, il soit publié un décret précisant les noms des bénéficiaires ; et que ceux-là qui ne seront pas décorés le soient au plus vite.

Sur les questions de santé, ils ont estimé qu'il y en a qui doivent être évacués et qui ne l'ont pas été jusque-là. Ils voudraient également que justice soit rendue. Nos hôtes souhaiteraient donc que le HCRUN intercède en leur faveur auprès de l'Etat afin que tous les points cités puissent être réglés».

Il va donc de soi que les invités du HCRUN attendent beaucoup de Benoît Kambou et de ses conseillers.

Ainsi en est-il de Patrice Bazié, secrétaire général de l'association des victimes du putsch manqué, qui a pris soin de reconnaître que des efforts ont été faits par l'autorité, qui a pris en compte les résolutions prises pendant la Transition, avec l'aide aux victimes pour démarrer une activité, l'accompagnement scolaire, les logements octroyés à certains ayants droit, l' intégration dans la fonction publique de veuves...

Mais le SG a surtout rappelé la soif de justice dans les rangs, estimant qu' « il est difficile de pardonner et de faire le deuil, tant que les personnes qui ont commis ces actes n'auront pas été jugées et punies à la hauteur de leurs forfaits».