Burkina Faso: Liptako-Gourma - Vers la mise en place d'une force multinationale tripartite

Dans ce cas d'espèce, il revient aux chefs d'Etat-major de travailler sur le mode opératoire qu'ils devront utiliser. Toutefois, « dans l'intérêt des différents pays, il va falloir le faire le plus rapidement possible », laisse-t-il entendre.

En outre, dans l'attente de la mise sur pied de la force multinationale, Roch Kaboré fait remarquer que «d'ores et déjà pour un certain nombre de pays qu'il y a au niveau des frontières un dispositif du contrôle des frontières.

«Toujours à propos de cette convention révisée, nous avons également décidé qu'en lieu et place de la direction régionale de l'ALG, il sera désormais question d'un secrétariat exécutif, qui sera désigné et nommé par la Conférence des chefs d'Etat», a confié le Président Kaboré.

