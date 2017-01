Afrique: CAN Gabon 2017 - La Côte d'Ivoire sort par la « petite » porte

Après la retraite de l'attaquant Didier Drogba en 2014, du gardien de but Copa Bary, du défenseur Kolo Touré et surtout du milieu de terrain Yaya Touré, cette équipe ivoirienne n'arrive pas véritablement à convaincre par son fond de jeu même après son sacre de 2015.

C'est une immense déception pour les supporters ivoiriens au soir de cette élimination des Eléphants de Côte d'Ivoire, pourtant favori de cette CAN. Championne d'Afrique en titre, ce coup d'arrêt, après six qualifications de suite en quarts de finale du tournoi, est un véritable coup de massue pour l'entraineur Michel Dissuyer qui a été tout le temps décrié par les journalistes ivoiriens.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.