Maroc: Le procès Gdim Izik, un exercice de transparence pour la justice marocaine

Le procès des événements de Gdim Izik, un test pour la transparence d'une justice marocaine qui peine souvent à faire valoir les droits de la défense. Selon Andre Martin Karongozi, avocat observateur belgo-rwandais, à vouloir bien faire, on pêche presque par trop de laxisme : « C'est vrai que tout le début, c'était quand même un peu à chahuter par les accusés notamment. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui on prend conscience qu'il faut avancer sur le fond ».

Du côté des proches des 9 membres des militaires tués lors des émeutes près de Laâyoune, on regrette les débordements militants durant les audiences. « C'est un peu comme si les accusés essayaient de ne pas voir leurs victimes, affirme Emmanuel Tawil, l'un des avocats de la partie civile. Les accusés ne cessent de scander des slogans politiques. J'espère qu'on va y arriver et je n'ai pas de raison de douter qu'on y arrivera. Le procès, il a vocation à durer. Nous sommes au début ».

Compétence du tribunal, respect du droit international, des questions de formes ont été abordées lors des plaidoiries des avocats de la défense des accusés sahraouis. Le préalable, selon Ingrid Metton, une avocate de détenus, à la tenue d'un procès équitable : « Je ne peux pas dire que ce soit pour l'instant un procès équitable. Nous sommes contrôlés partout. On a pris mon passeport en photo, peut-être cinq fois, entre l'entrée de la cour et la salle d'audience. Nous sommes fouillés alors que les avocats marocains ne sont pas fouillés, on nous confisque notre téléphone portable, et surtout nous n'avons pas le droit de parler à notre client ».

