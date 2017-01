Congo-Kinshasa/Togo: CAN 2017 - Adebayor ne regrette pas la défaite du Togo face à la RDC

«C'est la vie du foot, bravo à la RDC ! On a eu trop de problèmes des gardiens de but à résoudre dans cette compétition pour pouvoir aller plus loin. C'est vraisemblable d'avoir connu autant de drames personnels, des blessures... Le terrain est responsable de beaucoup de blessures et ça, c'est très grave».

«La victoire tant attendue, ce n'est pas ça. En face, il y a un adversaire. Défaite de jeu, la blessure de notre gardien nous a obligés de changer un autre... Tant qu'on était zéro à zéro, nous étions bien, puis le premier but nous a cassés psychologiquement. On a senti qu'ils ont [les Togolais] pris un coup derrière la tête», a-t-il expliqué.

«Ça fait toujours du plaisir de retrouver une telle compétition qui est la CAN, notre festival. C'est difficile, on sort ce soir par la petite porte. Mais bon ! Je pense qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes. Il n'y a pas de regrets, comme le coach nous l'a dit au vestiaire», a-t-il déclaré.

Après la victoire des Léopards de la RDC face aux Eperviers du Togo (3-1) en dernier match du groupe C de la CAN 2017 joué mardi 24 janvier, le capitaine de l'équipe nationale togolaise, Emmanuel Adebayor, dit ne pas «regretter» cette défaite.

