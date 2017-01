Algérie: FICA 2017 - Davantage d'intérêt au cinéma algérien et au dossier du sponsoring

Alger — La commissaire du Festival international du cinéma d'Alger (FICA) dédié au film engagé, Zehira Yahi a affirmé, mardi à Alger, que la prochaine édition accordera un intérêt particulier au cinéma algérien avec la participation d'au moins deux films, un de fiction et un documentaire.

Lors d'une conférence de presse consacrée au bilan de la dernière édition et les préparatifs du prochain festival, Mme Yahi a indiqué que la 8e édition s'intéressera au cinéma asiatique notamment sud-coréen et chinois, soulignant l'attachement des organisateurs à la diversification en matière de participation et à l'engagement en matière de thématique.

Le financement du festival a constitué un point crucial lors de cette conférence co-animée par le directeur technique du FICA, le critique Ahmed Bedjaoui qui a mis en avant l'importance de sensibiliser les entreprises à l'importance de l'évènement et de la contribution à son succès, saluant par la même les efforts des entreprises publiques qui ont répondu favorablement aux demandes de sponsoring.

Concernant les entreprises privées, Mme Yahi a indiqué qu'elles avaient été sollicité mais qu'elles n'avaient pas répondu, ajoutant que les organisateurs ne sont pas découragés pour autant et relanceront ces entreprises.

Formant le vœu de voir la prochaine édition bénéficier de plus de soutien, Mme Yahi a ajouté que le ministère de la culture sera sollicité dans ce sens.

Qualifiant la 7e édition du FICA (du 1 au 8 décembre 2016) de réussie, les organisateurs ont indiqué que plus de 8000 spectateurs avaient été enregistré en mettant l'accent sur la qualité et la nouveauté des films projetés et dont plusieurs ont décroché de grands prix.

Concernant certaines lacunes relevées par les journalistes, notamment les conditions de projection à la salle El Mouggar, Mme Yahi a indiqué que le choix de cette salle s'explique par la fait qu'elle soit dotée d'un équipement DCP (Digital cinéma package).

Pour l'édition 2017, la commissaire a affirmé que la participation sera diversifiée avec la présence de célébrités internationales et que l'accent sera mis sur le sponsoring et le soutien.