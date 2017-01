Afrique: CAN 2017 / Youssouf Mulumbu - « Il faut féliciter les Togolais »

Les Léopards de la RDC ont dominé les Eperviers du Togo (3-1) en dernier match du groupe C de la CAN 2017. Avec 7 points, les Congolais terminent premiers de leur groupe devant le Maroc (6 points), vainqueur de la Côte d'Ivoire (1-0). Premier du son groupe au coup d'envoi du match, la RDC a globalement dominé la partie malgré une légère domination togolaise en début de rencontre.

« Ce n'était pas un match facile. Je pense surtout qu'on l'a bien abordé, car on savait que cette équipe du Togo n'avait rien à perdre. On est donc rentré avec des bonnes intentions sur la pelouse car on n'était pas venu ici pour jouer le nul. On a aligné les attaquants qu'il fallait, et dès les premières minutes, ils ont marqué. C'est ce qui nous a soulagés. Je pense qu'on a montré qu'offensivement, on a des atouts. On a eu une bonne équipe que ce soit la défense ou l'attaque. Je dois quand même admettre, qu'on a eu quelques frissons après la réduction du score à 2-1. D'ailleurs j'ai regardé le coach qui m'a demandé de calmer les autres joueurs. L'équipe du Togo a tout donné et il faut féliciter les Togolais. Maintenant en quarts, que ce soit Mali, l'Egypte ou le Ghana, sincèrement, c'est la même chose. A la CAN, toutes les équipes sont fortes », a confié Youssouf Mulumbu, capitaine des Léopards, au micro de RFI.

Les Congolais connaîtront leurs adversaires ce mercredi avec le dénouement du groupe D de la CAN 2017. La RDC fera face au deuxième de ce groupe.