Maroc: Mounir Obbadi - Le Marocain vers l'OGC Nice ?

Mounir Obbadi pourrait quitter le grand nord pour le sud de la France. En effet, en quête de renforts dans l'entrejeu, l'OGC Nice aurait coché le nom de l'international marocain selon Nice-Matin.

Souvent blessé depuis le début de la saison (5 matches de Ligue 1) et traumatisé par une agression subie avec sa famille à son domicile en septembre, le Lions de l'Atlas de 33 ans souhaiterait quitter le Nord et pourrait être séduit par le projet niçois. Seule incertitude pour les Aiglons, ce dernier dispute toujours la CAN avec les Lions de l'Atlas, qualifiés pour les quarts de finale après leur victoire face à la Côte d'Ivoire mardi (1-0).

Le LOSC est d'accord pour laisser partir gratuitement son international marocain en fin de contrat au mois de juin, et qui a disparu de la circulation sous les ordres de Patrick Collot cette saison. A 33 ans, Mounir Obbadi longtemps resté à Troyes avant d'exploser à Monaco va toutefois devoir retrouver du rythme, lui qui n'a joué que cinq matchs de L1 cette saison et ne s'est plus retrouvé sur le terrain depuis le 3 décembre 2016.