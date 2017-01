Mali: CAN 2017 / Kalifa Coulibaly - « On garde toujours espoir »

La logique est respectée dans cette poule D de la CAN 2017. Après 2 journées, le Ghana est assuré d'être qualifié alors que l'Ouganda ne peut plus se qualifier même en remportant son dernier match ! Et cette élimination fait certainement les affaires du Mali.

Rien n'est fini pour les Maliens ! Après les deux premières sorties de poule infructueuses, le Mali joue sa dernière chance ce mercredi 25 janvier contre l'Ouganda (déjà éliminé) pour le compte de la 3e et dernière journée dans le groupe D. Pour cette rencontre de survie, les Aigles du Mali seront opposés à un adversaire méconnu qu'ils n'ont jamais rencontrés en une phase finale de CAN. Avec un match nul et une défaite, le Mali a réalisé un mauvais démarrage et pointe à la 3ème place du groupe D. Mais il peut encore rêver des quarts de finale de la CAN 2017 puisque mathématiquement rien n'est joué. En effet s'il gagne par deux buts d'écart face à l'Ouganda et si l'Egypte perd face au Ghana, le Mali est qualifié.

Pas maîtres de leur destin à la CAN Gabon 2017, les Aigles du Mali croient toujours à une miraculeuse qualification. « On garde toujours espoir. C'est la Coupe d'Afrique tout peut arriver. Donc on va toujours continuer à bosser et on verra à la fin », a déclaré à Footmali l'attaquant Kalifa Coulibaly.

Battus par les Black Stars, les Maliens n'avaient pas non plus réussi à se défaire des Pharaons (0-0 face à l'Egypte). Ils vont donc devoir remporter cette ultime rencontre en espérant une défaite égyptienne face au Ghana, et avoir une meilleure différence de buts ! Une entreprise compliquée, mais loin d'être impossible. Le véritable obstacle sera peut-être la pauvreté des secteurs offensifs de ces nations africaines, et le Mali, malgré quelques noms intéressants sur le papier, n'a comme l'Ouganda toujours pas marqué dans cette CAN 2017.