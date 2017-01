Congo-Kinshasa: CAN 2017 / Cédric Bakambu - « Le plus dur commence »

Au terme d'une rencontre globalement bien maîtrisée face au Togo (3-1), la RD Congo a conforté sa première place dans le groupe C de la CAN 2017. Une position qui lui ouvre les portes des quarts de finale tandis que les Togolais sont éliminés.

« On savait qu'on avait une équipe très forte, très solide et on l'a encore démontré. Maintenant, la compétition ne s'arrête pas à la phase de groupes. Le plus dur commence. On va savourer cette qualification. Notre force, c'est l'union et la solidarité. Il faut qu'on continue comme ça. Il n'y a pas de meilleur adversaire parmi les trois équipes qu'on peut affronter, car si elles sont là, c'est que ce sont des équipes fortes. Nous on a fait notre boulot, on a terminé à la première place du groupe, et maintenant on va suivre ce qui va se passer dans l'autre groupe », a déclaré Cédric Bakambu, attaquant de la RD Congo dans des propos relayés par RFI.

Avec sept points, la RDC termine en tête de cette poule C de la CAN 2017 en ayant laissé une belle impression.