Afrique: La Guinée-Equatoriale demande à rejoindre l'Opep en 2017

Le ministère des Mines et Hydrocarbures de Guinée-Equatoriale annonce avoir fait part de l'intérêt de son pays à rejoindre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) en 2017. Gabriel Mbaga Obiang, ministre des Mines et Hydrocarbures, s'est rendu à Vienne le 20 janvier pour rencontrer des responsables de l'Opep et présenter la demande du gouvernement de la Guinée-Equatoriale de devenir le 14e membre de l'organisation. Avec des prévisions de rendement de 32,5 millions de barils par jour, pour cette année, l'Opep est la plus grande organisation mondiale de producteurs de pétrole.

Le déplacement de Gabriel Mbaga Obiang à Vienne fait suite au quatrième sommet afro-arabe qui a accueilli, en novembre dernier, plusieurs membres de l'Opep à Malabo, sous l'égide du président Obiang Nguema Mbasogo. «Depuis des décennies, la Guinée-Equatoriale enregistre d'excellents résultats et s'est forgée une réputation de fournisseur de pétrole fiable, auprès de clients des quatre coins du monde. Nous sommes convaincus que les intérêts de la Guinée équatoriale sont en totale adéquation avec ceux de l'Opep, visant à servir les meilleurs intérêts du secteur, de l'Afrique et de l'économie mondiale», a indiqué le ministre.

Le 10 décembre 2016, la Guinée-Equatoriale a accepté de rejoindre 10 autres pays non membres de l'Opep pour réduire la production totale de pétrole de 558.000 barils par jour en 2017. La Guinée-Equatoriale participe à ce chiffre à hauteur de 12.000 barils par jour. Malgré l'effondrement constant des prix du pétrole sur deux ans, la Guinée-Equatoriale a maintenu des niveaux de production compétitifs. «Il existe un consensus entre producteurs selon lequel la surproduction de pétrole engendre une baisse du prix du baril. La Guinée-Equatoriale joue son rôle pour assurer la stabilité sur le marché et veiller à ce que le secteur continue à investir dans l'exploration et le développement de nos ressources», a expliqué le ministre.