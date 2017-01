Sénégal: Bilan du premier tour - Mayacine Mar révèle les secrets de Cissé

L'absence de compétition pour certains joueurs, notamment les «Cadres» qui ont été laissés au repos et qui n'ont plus joué depuis le 19 janvier, n'aura aucun impact. C'est la conviction du DTN. «C'est une question physiologique. Nous ne nous entrainons pas pour être en forme, mais plutôt pour une récupération et une fraicheur physique. Sinon, ce sera une charge physique inutile. Par conséquent, l'absence de compétitions de 9 voire 10 jours, n'aura aucun impact sur la forme des joueurs», a rassuré Mayacine Mar.

La performance réalisée par les «Lions» du Sénégal a été bien orchestrée par Aliou Cissé qui s'est appuyée sur des membres de la Direction technique nationale pour «espionner» les adversaires des Lions. Mais ce n'est pas que tout. Selon le directeur technique national, Mayacine Mar qui faisait face à la presse hier, mardi 24 janvier, le regroupement à Dakar, les matches amicaux au Congo, ont aussi favorisé ces performances qui ont permis au Sénégal de composter son ticket avant l'heure et d'amorcer les quarts de finale avec plus de quiétude.

