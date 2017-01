Sénégal: Infirmerie des lions - Les ordonnances de Dr Fédior

Le médecin de l'équipe nationale du Sénégal était la personnalité la plus sollicitée lors du club de la presse qui avait principalement comme invité Me Augustin Senghor hier, mardi 24 janvier. Abdourahmane Fédior s'est livré aux questions des Envoyés Spéciaux et qui étaient relatives aux conditions climatiques, la diététique, l'alimentation des Lions, la bataille pour la récupération, l'absence de distraction dans une ville comme Bongoville. Mais aussi la présence du kinésithérapeute de Sadio Mané, dépêché spécialement par Liverpool pour suivre le feu-follet des «Lions». Sans en esquiver une seule, le successeur du Pr FallouCissé a livré quelques ordonnances qui permettent aux joueurs d'être au top.

«Globalement, tout se passe bien», a-t-il déclaré d'emblée, le médecin des Lions, Abdourahmane Fédior. Avant d'ajouter : «Nous avions eu juste quelques incertitudes concernant Kalidou Koulibaly» qui est arrivé en sélection avec une blessure contractée au niveau de son club (Naples). Tout comme Kara Mbodji. «Mais au fil du temps, on a pu les remettre d'aplomb. Ils ont tous récupéré de leur blessure. Kalidou Koulibaly a été récupéré avant le premier match», a-t-il soutenu.

«Au niveau de la Can, nous avons eu aussi quelques soucis avec Pape Alioune Ndiaye qui n'a pas pu jouer le deuxième match. Mais, nous avons pu le récupérer dès le 3ème match», se satisfait-il.

La récupération, seul remède contre le climat chaud et humide du Gabon

Face à la chaleur torride qui sévit au Gabon mais aussi l'humidité, le Dr Fédior conseille aux joueurs de privilégier la récupération. «Nous sommes dans un climat chaud et humide. La seule chose à faire sur une compétition aussi longue, c'est la récupération. Parce que les joueurs perdent en électronique, ils perdent beaucoup d'eau aussi». D'ailleurs relève le médecin des «Lions», «nous permettons aux joueurs qui se couchent tard, de se passer du petit déjeuner. Juste pour qu'ils puissent mieux récupérer. C'est pour vous dire que nous mettons l'accent sur la récupération au maximum. Ensuite, nous mettons l'accent sur des boissons énergétiques».

Le coup de main du kiné de Sadio Mané

La Fédération sénégalaise de football s'est aussi félicitée de bonne entente avec le kinésithérapeute que Liverpool a déplacé pour suivre spécialement Sadio Mané. «Je profite de l'occasion pour remercier les clubs de Sadio Mané (Liverpool) et de Kalidou Koulibaly (Naples). Ils nous ont écrit à l'avance pour nous annoncer leur volonté de faire suivre ses deux joueurs. Mieux, Liverpool nous a même renvoyée une autre lettre de remerciement après notre acception», a confié Me Augustin Senghor.

Quant au médecin des Lions, il a d'abord précisé que le kiné de Kalidou Koulibaly n'a pas fait le déplacement ni au Congo, encore moins au Gabon. «Il n'a fait que quatre jours à Dakar», souligne Dr Fédior qui n'a pas tari d'éloges sur le kiné de Sadio Mané. «C'est quelqu'un qui a une expérience de plus de 25 ans. D'abord avec la sélection de l'Angleterre et maintenant au sein du club de Liverpool. Même s'il ne parle qu'anglais, nous aurons besoin de ses services dans le futur. D'ailleurs, il ne s'occupe pas que de Sadio Mané. Il gère tous les joueurs».

Alimentation : un menu sportif spécial

Interpellé sur l'alimentation des joueurs, Dr Abdourahmane Fédior a confié que le colonel Dioum a concocté un menu sportif spécial pour les «Lions». «C'est un menu sportif complet. L'hôtel a tout prévu. Ils prennent tout en charge. Nous intervenons ensuite pour compléter».

Préparation au Congo, un bon choix

Le choix du Congo pour préparer la CAN n'est pas fortuit. Me Augustin Senghor a confié que le choix de ce pays qui a des conditions climatiques similaires avec le Gabon, a été arrêté sur la base des expériences vécues en 2012 et en 2015. Pour rappel, pour la CAN conjointe Gabon-Guinée Equatoriale, le Sénégal sous la conduite d'Amara Traoré s'était préparé à Saly Portudal. Pour l'édition de 2015, Alain Giresse s'était refugié au Maroc.