Egypte: Les tests peu éthiques de labos pharmaceutiques internationaux

C'est le tour du groupe D de la CAN 2017 d'entrer en lice pour terminer les phases de poule. Le Ghana, leader du groupe,… Plus »

L'Egypte présente de nombreux avantages pour les laboratoires, expliquent les auteurs : une population importante, des hôpitaux relativement bien équipés, des chercheurs qui ne coûtent pas trop cher et une législation peu contraignante. Au-delà des risques inhérents à tout essai clinique, les auteurs du rapport relèvent pourtant des dysfonctionnements : des protocoles de recherche non respectés, des laboratoires peu transparents... Sans oublier le fait que, contrairement à ce que préconisent les recommandations internationales, une fois validés, les médicaments testés ne sont pas toujours disponibles à la vente en Egypte, ou bien à des prix exorbitants, y compris pour les malades ayant participé aux tests.

Nora* vit au Caire, a 60 ans, a perdu son mari et, comme plus de la moitié des Égyptiens, n'a pas d'assurance maladie. Alors lorsqu'en 2013, Nora apprend qu'elle souffre d'un cancer, son médecin lui propose de participer à un essai clinique pour obtenir des médicaments gratuitement. Par nécessité, elle accepte. Le témoignage de Nora est l'un de ceux que l'on peut lire dans le rapport de Public Eye.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.