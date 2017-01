Mali: Le Conseil de sécurité condamne l'attaque meurtrière contre un camp de la MINUSMA

C'est le tour du groupe D de la CAN 2017 d'entrer en lice pour terminer les phases de poule. Le Ghana, leader du groupe,… Plus »

Le chef de la MINUSMA par intérim, Koen Davidse, a réitéré que les attaques perpétrées contre la MINUSMA n'affaibliront pas la détermination de la mission à appliquer pleinement son mandat de soutien aux efforts du gouvernement malien, des parties signataires de l'accord de paix et du peuple malien pour parvenir à une paix et une stabilité durables.

Dans une déclaration à la presse, les membres du Conseil ont présenté leurs sincères condoléances et leur sympathie à la famille de la victime, ainsi qu'au gouvernement du Tchad et à la MINUSMA. Ils ont rendu hommage aux Casques bleus qui risquent leur vie.

