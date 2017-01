Cote d'Ivoire: San Pedro - Le groupe scolaire Lac réhabilité

Ainsi, après chaque pluie, nos élèves et nous pataugions dans de véritables mares. Nous mettions parfois 15 à 20 minutes pour évacuer les eaux d'inondations. Ce qui abimait les documents de travail des élèves et plusieurs autres documents administratifs.

L'opération de remise à neuve a consisté à l'élévation des murs, la réfection des toitures, des toilettes, des portes et la peinture. Aussi, l'établissement a été doté de nouveaux tables bancs et des tableaux avec marker. Le Coût de l'œuvre selon le promoteur s'élève à un peu plus de 31 millions.

La cérémonie de remise des clés des bâtiments a eu lieu le samedi 21 janvier dernier en présence du Secrétaire général de préfecture, M.Etien Etien, représentant le préfet de Région, Coulibaly Ousmane, du directeur régional de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, M.Bosson Albert et des responsables de l'enseignement primaire dont l'inspecteur Moussa Diomandé.

