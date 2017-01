Congo-Brazzaville: Lutte contre la malnutrition - Le Congo met en place une stratégie nationale

Amog Lemra, dans la catégorie court métrage de fiction avec « Silence », et Léandre… Plus »

D'autres initiatives de fortification des aliments de large consommation sont en cours. C'est le cas de la farine de manioc qui sera fortifiée en fer, acide folique et autres nutriments essentiels ; l'huile de palme raffinée et le sucre en vitamine A.

« Les carences en micronutriments constituent encore une préoccupation pour le Congo. 66, 7% des enfants de 6 à 59 mois souffrent d'anémie ferriprive. Cette prévalence est de 55% chez les femmes en âge de procréer, 58% chez les femmes enceintes et 52% auprès de celles qui allaitent », indique un communiqué de presse du ministère de l'Economie et du développement industriel.

La validation de ladite stratégie ainsi que du plan d'action pour la fortification des aliments en micronutriments a eu lieu le 24 janvier à Brazzaville. S'articulant autour de 5 domaines d'interventions, cette stratégie a pour objectif d'améliorer le statut en micronutriments des Congolais et particulièrement des femmes enceintes et celles qui allaitent.

