Congo-Brazzaville: Distinction - Le Congolais Gervais Loembé reçoit les insignes de Chevalier de la Légion d'honneur

Sur invitation du maire d'Orléans, Gervais Loembé, délégué du Préfet, a reçu les insignes de Chevalier de la Légion d'honneur.

La remise de la distinction honorifique s'est déroulée mardi 24 janvier, dans les salons de l'hôtel Groslot, place de l'Etape à Orléans. Pour l'ensemble d'un parcours irréprochable depuis sa nomination en 2009, Délégué du Préfet de région Centre Val de Loire et Préfet du Loiret, loin d'être terminé d'ailleurs, et pour la qualité de ses actions au service de l'engagement dans la société et au service de la France, la République française a décidé d'accorder cette prestigieuse distinction à Gervais Loembé, d'origine congolaise, pays pour lequel il maintient un contact régulier à travers les Congolais de l'étranger.

La cérémonie a regroupé des membres de la famille, des représentants du monde associatif, des artistes, amis et des officiels, dont l'ambassadeur du Congo en France, Rodolphe Adada, l'ambassadeur délégué de l'Unesco, Jean-Marie Adoua, le Général Moittié, membre éminent de la Légion d'honneur et représentant le député-maire, Bernard Didier, président départemental de la Société des membres de la Légion d'honneur, Claude Boscand, président d'Honneur, Annie Billard, légionnaire déléguée du secteur géographique de la résidence de Gervais Loembé, Anne-Marie Odunlami, présidente du Comité d'Orléans de la Société des membres de la Légion d'honneur, représentant la secrétaire d'Etat chargée de la ville empêchée.

Evoquant le parcours de Gervais Loembé, nommé, par décret du 14 juillet 2016, chevalier de la Légion d'honneur, Anne-Marie Odunlami a rappelé que le Délégué du Préfet était déjà, depuis 2006, chevalier de l'Ordre National du Mérite. « Vous avez été parmi les premiers à occuper ce poste et cette fonction dès 2009.C'est un métier délicat qui requiert de la part de celui qui l'exerce de nombreuses qualités : un caractère positif, un sens développé de l'observation, des qualités relationnelles, une grande facilité à nouer des contacts, la capacité à établir des relations de confiance, enfin une persistance et une détermination dans l'effort car c'est un travail qui porte ses fruits dans la durée » ... « Et c'est au terme d'un parcours riche et diversifié qui témoigne de votre curiosité intellectuelle et de votre ouverture d'esprit, mais aussi de votre engagement dans la société et au service de notre pays, que vous avez été distingué par cette nomination dans l'Ordre national de la Légion d'honneur », a-t-elle déclaré.

Extrêmement touché par cette distinction et par l'évocation de tant de qualités personnelles et de l'engagement social très fort qui lui est aujourd'hui reconnu, Gervais Loembé a eu une pensée émue pour son épouse et pour tous ceux qui ont permis cette reconnaissance de la distinction créée en 1802 par Bonaparte alors Premier Consul. Le Délégué du Préfet, l'un des trois Délégués du Loiret, s'est senti investi d'une motivation supplémentaire pour continuer à exercer avec compétence pour les quartiers de la Source, Blossières et Dauphine St Marceau. Lui est ainsi donnée également l'opportunité de mettre à profit ses connaissances scientifiques auprès des jeunes en organisant des activités en sciences techniques de jeunesse en collaboration avec le CNES (Centre national d'études spatial).

Bousculant le protocole établi, les organisateurs ont salué la présence des officiels congolais à la cérémonie et ont tenu à donner la parole à Rodolphe Adada. L'ambassadeur a rappelé son rôle dans la diplomatie entre le Congo et la France : établir des ponts entre ces deux peuples amis. « Le pont du jour est établi par un des meilleurs parmi nous », a confié le diplomate congolais.