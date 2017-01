Congo-Brazzaville: Cinéma - Deux cinéastes congolais en compétition officielle au FESPACO

Amog Lemra, dans la catégorie court métrage de fiction avec « Silence », et Léandre Alain Baker, dans la catégorie films documentaires avec « Yolande ou les blessures du silence », concourront pour remporter l'étalon de Yennenga lors de la 25ème édition du Festival Panafricain du cinéma de Ouagadougou (FESPACO) qui se tiendra dans la capitale burkinabè du 25 février au 4 mars prochain.

Pour son court métrage « Silence », Amog Lemra, dont c'est la deuxième participation consécutive au FESPACO, a pris le parti pris artistique de réaliser un film muet et en noir et blanc afin de mieux dénoncer les dérives de l'Afrique et la spoliation de ses richesses par l'occident. Il se dit « agréablement surpris que mon audace de film muet ait été retenu par ce Cannes africain ». « Mon plaisir c'est de me dire que ce que j'essaie de passer comme message est perçu. C'est assez difficile de passer un message dans un court métrage et ma peur était de ne pas pouvoir être compris à travers le jeux d'acteur. Je savais que c'était osé et que le registre choisi a été audacieux. C'est une fierté », déclare le cinéaste.

« Yolande ou Les Blessures du silence », documentaire co-produit par le Congolais Rufin Mbou Mikina avec sa maison de production Inzo ya bizizi, est le portrait d'une femme, Yolande Mukagasana, rescapée du génocide rwandais au cours duquel elle a perdu son mari et tous ses enfants. De retour à Kigali après ses seize années d'exil en Belgique, elle se bat aujourd'hui contre le silence qui continue de peser sur ce drame et aide les survivants à parler, à dire l'indicible, à comprendre ce qui s'est passé. « J'ai été agréablement surpris bien sûr [d'être sélectionné], même si le propos du film présageait un peu l'issu. Non seulement c'est réconfortant, mais être sélectionné vous encourage à continuer à créer et à mieux faire. », a réagi le réalisateur qui était déjà en compétition officielle en 2009 avec son long métrage « Ramata ».

Habitués du FESPACO, Leandre Alain Baker est l'auteur d'une dizaine de films dont un long-métrage et Amog Lemra a déjà six films à son actif dont deux longs métrages.

« Grave erreur », le premier long métrage de Richi Mbelele, co-produit avec Marius Mavoungou, est le 3ème film congolais en sélection officielle au FESPACO. Un film qui parle de la trahison due à un excès de confiance, à travers la relation entre un jeune cadre et son domestique. Le film n'est certes pas en compétition mais il fait partie des 150 films sélectionnés sur plus de 1 000 qu'a reçu le FESPACO cette année. « On peut aisément se satisfaire que sur près de 1000 films (toutes catégories confondues) reçus par le Fespaco, 3 films congolais aient été sélectionnés.

Cela créé une émulation et donne à espérer aux jeunes cinéastes congolais, à condition que ceux-ci s'évertuent à faire des films plus ambitieux, plus originaux et plus compétitifs », souligne Léandre Alain Baker. « On peut regretter l'absence d'un long-métrage en compétition, mais nous produisons peu et souvent avec des bouts de ficelles. Espérons que les pouvoirs publics du Congo s'engageront dans un avenir immédiat à aider plus massivement le 7ème art, ce qui, pour l'heure, n'est vraiment pas le cas. Et c'est déplorable ! », poursuit le réalisateur.

Créé en 1969, le FESPACO est l'un des plus grands festivals de cinéma africain. Il se déroule tous les deux ans à Ouagadougou.