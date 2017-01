« Grâce à la formation de qualité que nos hommes viennent de recevoir sur l'utilisation et la maintenance de ces engins et sanctionnée par un diplôme, j'ai la ferme conviction qu'ils sauront veiller au parfait entretien de ces véhicules. Nous prenons l'engagement en leurs noms ».

Et ce, en présence du général de brigade Doumbia Lassina, chef d'État-major général-adjoint chargé des opérations des Faci et commandant les forces spéciales.

La cérémonie de remise de cet important matériel suivie de celle de diplômes à 25 stagiaires des Faci s'est déroulée le 20 janvier 2017, à la place d'armes du camp français de Port-Bouët en présence de l'Attaché de défense de la France en Côte d'Ivoire, le colonel Lafargue, du colonel Jean Luc Kuntz, commandant les Forces françaises en Côte d'Ivoire et du général de brigade Doumbia Lassina, chef d'État-major général adjoint des Faci et commandant les Forces spéciales ivoiriennes.

