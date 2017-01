Burkina Faso: Insécurité au pays - De la nécessité d'une franche collaboration entre les populations et les forces de l'ordre

Pour la deuxième question, il a souligné que le plus important pour un rassemblement de prêche, c'est d'informer à l'avance les autorités et les procédures administratives peuvent être entamées.

Par rapport à la première question, le haut-commissaire a suggéré la prudence dans l'accueil des étrangers, amis, de longue date soient-ils et a recommandé dans ce cas de figure une dénonciation subtile et c'est aux FDS de faire le reste du travail.

Quant au commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie, il a insisté sur le vœu que les maîtres coraniques fassent des prêches pacifiques à l'endroit de leurs fidèles et que la communauté musulmane soit organisée pour collaborer avec les autorités afin d'éviter des infiltrations et la radicalisation.

Aussi ont-ils indiqué que la région de l'Est, de par sa situation géographique frontalière avec trois pays (Benin, Togo et Niger), est exposée à des risques d'attaques terroristes si des mesures ne sont pas prises à temps.

Ensuite, ils ont indiqué que les différentes attaques subies par notre pays ont fait d'énormes dégâts humains et matériels tous imputables, à la porosité de nos frontières et à la dissimulation des armes.

Ceux-ci ont, dans un premier temps, fait cas de la situation sécuritaire de notre pays en général et celle de la région de l'Est en particulier.

Le jeudi 19 janvier 2017, s'est tenue dans la salle de réunion du gouvernorat de l'Est, une séance d'information et d'échanges sur la thématique de l'insécurité et de l'extrémisme violent au Burkina Faso, présidée par Aboubacar Traoré, haut-commissaire de la province du Gourma.

