Burkina Faso/Tunisie: CAN 2017 - Les etalons face aux aigles de Carthage

C'est ainsi que Wahbi Khazri est sorti en premier suivi de Youssef Msakni et Sliti Naïm. On constate que dans l'ensemble, les Aigles de Carthage ont vite fait la différence au cours des quarante-cinq premières minutes avant de contrôler le jeu lors de la deuxième partie à travers un match plein, en ayant à l'esprit le quart de finale.

C'est le signe qu'ils constituent un atout offensif pour cette équipe dont il faut analyser les qualités et les insuffisances. Et pour mieux les préserver, le coach Henry Kasperczak les a quelque peu ménagés lorsqu'il a senti que le jeu était bien bouclé à son avantage à partir de la 62e mn.

On aura remarqué que les trois attaquants, Youssef Msakni, Taha Yassine Khenissi, Sliti Naïm et leur meneur de jeu, Wahbi Khazri, sont les auteurs des quatre buts tunisiens, puisque chacun en a marqué un bien évidemment.

Et très vite, ils ouvrent la marque à la 9e mn par Sliti Naïm avant de le porter à 2 buts à 0 à la 21e mn avec Youssef Msakni, puis, c'est au tour de Taha Yassine Khenissi de corser l'addition par un 3e but à la 35e mn, avant que les Warriors ne réduisent le score à la 42e mn par l'entremise de Knowledge Musona.

Si les Tunisiens ont inscrit tous leurs buts au cours de la première période où les Zimbabwéens n'en ont marqué qu'un et leur deuxième but lors de la deuxième partie, cela est illustratif du choix tactique opéré par le technicien français de la Tunisie, Henry Kasperczak.

Au soir de leur victoire synonyme de qualification face aux Djurtus de la Guinée-Bissau par 2 buts à 0 dans le groupe A de la CAN Gabon 2017, le 22 janvier dernier au stade de la Rénovation à Franceville, les Etalons se projetaient désormais sur les quarts de finale et sur qui serait leur adversaire du samedi 29 janvier prochain.

Les derniers matchs de poules de la CAN Gabon 2017 se jouent ce mercredi 25 janvier avec le groupe D où on aura Mali-Ouganda et Ghana-Egypte. Mais en attendant, les Etalons, qui ont obtenu leur ticket au soir du dimanche 22 janvier dernier, connaissent désormais leur adversaire.

