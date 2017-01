Algérie: Récital du duo "Con piacere" à Alger

Alger — Un récital de musique de chambre, immersion dans un univers musical atypique par sa composition instrumentale, a été animé mardi à Alger par le duo de musiciens algériens Salim Dada et Redouane Amir.

Organisé par l'Institut culturel italien d'Alger, ce récital, tenu au musée national du Bardo, a réuni les deux musiciens dans une configuration singulière joignant la guitare classique au basson dans un duo baptisé "Con piacere" (jouer avec plaisir).

Les deux musiciens qui travaillent ensemble depuis une quinzaine d'années ont revisité des classiques de la musique de chambre universelle, adaptés à cette configuration par le compositeur Salim Dada.

Le duo a présenté au public des morceaux de grands compositeurs de musique baroque comme Johann Sebastien Bach, François Couperin, Giovanni Battista Pergolesi, ou encore Maurice Ravel.

Les musiciens ont également exploré un répertoire latino-américain, plus contemporain, du compositeur et musicologue brésilien Heito Villa-Lobos, qui combine le baroque et les influences de musique traditionnelles brésiliennes, et de l'Argentin Maximo Diego Pujol, qui a toujours apporté une touche de tango à ses compositions.

Le récital a également proposé au public de redécouvrir des extraits connus de la musique andalouse, exécutés avec une instrumentation complètement étrangère au genre.

Compositeur, musicien et musicologue, Salim Dada, est le premier compositeur de l'Orchestre symphonique national après avoir suivi des études de musique et de direction d'orchestre en Algérie, en France et en Italie. Il a signé plus de 80 partitions pour des orchestres ainsi que plusieurs musiques de film.

Musicien dévoué au basson, Redouane Amir, a joué avec plusieurs orchestres symphoniques en Algérie, en France, en Jordanie ou encore en République tchèque.

Le duo se produira également jeudi soir à l'Institut culturel Cervantès dans le cadre de la manifestation "La nuit des idées", prévue les 25 et 26 janvier à Alger.