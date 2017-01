Cameroun: La traque des emballages interdits se poursuit

Face à la résistance qu'opposent certains commerçants qui continuent de braver l'interdiction des emballages plastiques non-biodégradables (intensité inférieure ou égale à 60 microns d'épaisseur), les responsables du ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable (MINEPDED) ne baissent pas les bras.

Ils descendent régulièrement dans les commerces pour traquer les contrevenants à travers les dix régions. « Depuis avril 2014 jusqu'à ce jour, nous avons confisqué 585 tonnes de plastiques », déclare, en guise de bilan de l'opération, le chef de brigade des inspections environnementales au MINEPDED, Joswua Aoudou. Il ressort d'une enquête que les emballages plastiques, s'ils servent à contenir, à protéger les marchandises et à faciliter leur manutention du producteur au consommateur, ont également le don de détruire la flore, la faune et la nappe phréatique.

Ces emballages, dont certains sont non-biodégradables, c'est-à-dire ne peuvent se décomposer sous l'action des champignons et des micro-organismes présents dans le milieu, polluent également l'air, sont vecteurs de maladies, causent des catastrophes et sont une source d'insalubrité urbaine. C'est pour toutes ces raisons que le ministre du Commerce et celui en charge de l'Environnement ont signé le 24 octobre 2012 un arrêté conjoint y relatif.

On peut ainsi lire dans l'article 7 de ce texte portant réglementation de la fabrication, de l'importation et de la commercialisation des emballages non-biodégradables, que « sont interdites, la fabrication, l'importation, la détention et la commercialisation ou la distribution à titre gratuit des emballages plastiques non-biodégradables à basse intensité inférieure ou égale à 60 microns d'épaisseur (1 micron vaut 1/1000 mm) ainsi que les granulés servants à leur fabrication ». L'article 12 précise que « tout fabricant, importateur ou distributeur des emballages non-biodégradables dispose, à compter de la date de signature de cet arrêté, d'un délai de 18 mois pour se conformer aux dispositions du présent arrêté ».

Au regard de la porosité de nos frontières, on peut affirmer que la lutte contre les emballages plastiques interdits est un combat de longue haleine. La plus grande partie de ces emballages provenant de deux pays voisins, en plus de l'éventualité que certains opérateurs économiques continuent à produire localement une petite quantité à l'abri des regards.