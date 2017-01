Cameroun: Beach-volley - Sur le chemin de la relance

Par le passé, la discipline n'a été pratiquée que sporadiquement au Cameroun, à la faveur de rares tournois. « Nous avons délaissé pendant les quatre dernières années la pratique du beach-volley. Nous venons lors de notre conseil d'administration à Ngaoundéré de prendre une résolution en faveur de ce segment de notre discipline sportive », déclare Julien Serges Abouem, président de la FECAVOLLEY. Pour ce dernier, le Cameroun, grâce entre autres, à ses villes côtières, a le potentiel pour développer le beach-volley. « Le beach-volley est moins coûteux et pourvoyeur de revenus en terme de marketing et de publicité. Il n'est nullement dit qu'il se joue uniquement à coté de la mer et nous allons favoriser sa pratique dans les villes », ajoute le président de la FECAVOLLEY.

Le beach-volley et ses clichés « fun » et « sexy » sont sur le point de revenir cette année dans le paysage sportif camerounais. C'est en tout cas l'ambition affichée par la Fédération camerounaise de volley-ball (FECAVOLLEY), qui a inscrit le développement de la discipline dans son plan d'actions. A la différence du volley-ball dont il est un dérivé, le beach-volley se joue avec des équipes de deux joueurs en extérieur, sur un terrain recouvert de sable.

