Cameroun: Jeunes - Un tournoi à 16 lancé

Une preuve que l'application dans la formation à la base n'est pas vaine. «Pour les deux premières journées, le niveau était moyen à cause de la longue trêve entre les préliminaires, en septembre, et le tournoi final. Ce championnat est en retard. C'est la saison 2015-2016», estime l'un des directeurs techniques adjoints, Etienne Sockeng. Multiplier des tournois similaires, rencontrer des équipes d'autres villes permettront assurément d'améliorer le niveau du football. A la Direction technique nationale, Etienne Sockeng, a toujours pensé que la qualité des matchs que l'on peut avoir chez les seniors dépend de la formation. D'où le travail réalisé pour la promotion de la catégorie.

Entre école et entraînement, il n'y aura véritablement pas de répit pour ces jeunes pendant trois week-ends. Le calendrier a pris en compte les journées de cours et pour les centres spécialisés dans la formule sports-études, aucun problème ne se pose. Musango FC de Yaoundé, centre de formation créé par l'ancien Lion indomptable, Bertin Ebwelle, a connu un démarrage difficile. L'équipe, formatrice de Ambroise Oyongo Bitolo s'est inclinée d'entrée devant Boum's FC dans un derby du Mfoundi.

