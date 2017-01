Cameroun: Joswua Aoudou - « Nous avons déjà saisi 585 tonnes d'emballages non-biodégradables »

Plus de trois ans après leur interdiction, les plastiques non-biodégradables c'est-à-dire de moins de 60 microns continuent de circuler.

Qu'est-ce qui explique cette résistance ?

Malgré l'interdiction et toutes les campagnes de sensibilisation y relatives, ces emballages hors norme, sont effectivement très présents dans nos marchés. Ils sont fortement utilisés par les commerçants qui font la sourde oreille. Ceci s'explique principalement par la porosité des frontières.

D'où proviennent-ils, de l'intérieur ou de l'extérieur du pays ?

Ils viennent principalement des pays voisins notamment du Gabon et du Nigéria. Cependant, une bonne partie de ces plastiques non-biodégradables est produite ici au Cameroun. Mais, depuis l'interdiction des ventes, les producteurs locaux s'efforcent de fabriquer des emballages conformes, allant au-delà de 60 microns.

Quelle quantité de plastiques avez-vous saisie jusqu'ici et à quels usages sont-ils destinés ?

Depuis avril 2014 jusqu'à ce jour, nous avons confisqué 585 t de plastiques. Ceux-ci sont rendus inutilisables et par la suite, remis aux entreprises disposant d'une technologie de recyclage pour pouvoir produire des emballages conformes et même des pavés. La production de plastiques répondant aux normes suffit-elle à satisfaire la demande locale ? Ce type d'emballage est disponible. Cependant, les commerçants ont un accès plus facile aux plastiques noirs, non biodégradables.

Que faites-vous pour venir à bout de ces plastiques non-biodégradables ?

On ne pouvait pas interdire leur utilisation d'un trait. Nous avons procédé de manière progressive. Nous faisons régulièrement des contrôles dans les marchés et les magasins. Cette année, nous envisageons de créer des postes de contrôle au niveau des frontières pour pouvoir bloquer le flux des emballages qui vient de l'extérieur tout en renforçant le contrôle à l'intérieur du pays. Nous prévoyons également de renforcer la répression qui consiste à saisir les emballages et à traduire les contrevenants devant les juridictions.