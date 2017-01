Cameroun: Enseignement - Du matériel pour plusieurs établissements

415 tables bancs et 2020 cahiers constituent le don fait récemment par la Communauté urbaine. L'école publique bilingue inclusive de Bali I, les écoles publiques de Bonamouang groupe I et II, de Sodiko rurale, les collèges d'enseignement secondaire (Ces) bilingues de New Bell, de la Cité Sic et le lycée de Bonassama ont reçu en tout 415 tables-bancs et 2020 cahiers.

Le don est de la Communauté urbaine de Douala (Cud). Et c'est le délégué du gouvernement en personne, Fritz Ntonè Ntonè, qui est allé remettre les dons au personnel enseignant de ces huit établissements du primaire et du secondaire confondus. Première étape, l'école publique bilingue inclusive de Bali, qui a fait peau neuve. Les murs, délabrés il y a quelque temps, ont retrouvé une certaine fraîcheur, pour le plus grand bonheur des apprenants. Dans cette école primaire bilingue, on trouve des élèves malentendants et malvoyants - c'est d'ailleurs là sa particularité.

Après la remise du matériel, le délégué s'est entretenu quelques instants avec le personnel enseignant et les responsables, question de relever les besoins en vue d'actions similaires à mener plus tard. Puis le cap est mis sur les autres établissements où était prévue une cérémonie similaire. Pour le délégué du gouvernement auprès de la Cud, la tournée dans les établissements est une mission régalienne. Celle-ci est intégrée dans les devoirs de la Cud, notamment son programme social. Le délégué a d'ailleurs précisé qu'une partie du budget de son institution, non-négligeable, est orientée vers les conditions d'encadrement des élèves et la santé.

Il en résulte des projets, partant des établissements scolaires ou de la Cud elle-même. C'est ainsi que les écoles de Bali et Bonamouang ont été réhabilitées grâce au budget de la Communauté urbaine. Dans les prochains jours, les travaux de réfection d'autres établissements seront réceptionnés. Fritz Ntonè Ntonè a mentionné que c'est un soulagement de voir les élèves et le personnel enseignant heureux de travailler dans de meilleures conditions.