Ile Maurice: Remue-ménage au PMO

Dans le cas de Dev Beekharry, conseiller en matière de communication auprès de l'ancien Premier ministre, il nous revient que ce dernier devrait retenir son poste. Et ce, bien que Rudy Veeramundar s'occupera de la communication de l'actuel Premier ministre. Dans l'entourage de Georges Chung, tout comme Jean François Chaumière, on laisse entendre que la décision de rester ou pas n'a pas encore été prise.

Certains conseillers, à l'instar de Sateeaved Seebaluck, devraient être partagés entre deux bureaux : Jugnauth père et fils. Il est le président du comité qui chapeaute le dossier Metro Express, projet sous la tutelle du PMO. Il s'occupe également des dossiers Chagos et Tromelin, d'où son affectation auprès du bureau du ministre mentor.

