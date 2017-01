Afrique de l'Ouest: Moustapha Niasse sur le dénouement heureux de la crise en Gambie - «La diplomatie souterraine a joué positivement... »

Quant au sort qui doit être réservé à l'ex-président Yahya Jammeh, le président de la 12e législature s'est voulu prudent. Il a fait comprendre aux journalistes qu'il ne veut pas être «imprudent de vouloir donner un avis sur le sort qui attend Yahya Jammeh». Pour lui, non seulement cela dépend de Dieu, mais aussi «il faut laisser faire et regarder comment vont évoluer les relations entre l'ancien président et son pays, en tant que citoyen gambien». Mieux, le président de l'Assemblée nationale pense qu'il y a lieu de laisser à la Communauté internationale le soin, selon ses procédures et les pratiques diplomatiques en vigueur, de gérer ce dossier.

Le patron de l'hémicycle reste persuadé que «tout a été fait dans la légalité institutionnelle, selon le droit, la loi et surtout selon les pratiques internationales en matière de gestion de crise». Dans la mesure où, selon lui, le nouvel homme fort de Banjul, Adama Barrow a prêté serment en sol gambien, étant entendu que les locaux de l'Ambassade de la Gambie au Sénégal sont le prolongement de l'espace gambien. Il indique, par conséquent, que «finalement, la raison, la sérénité, la logique et la rationalité l'ont emporté sur le refus catégorique du président Jammeh de quitter le pouvoir». Il a, par ailleurs, informé que «le président Barrow est encore au Sénégal pour quelques jours, le temps que l'espace institutionnel gambien soit sécurisé comme cela se dit en droit des Etats».

