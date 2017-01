Afrique de l'Ouest: Après le départ de Yaya Jammeh - Mo Ibrahim requiert des enquètes sur son magistère

Toutefois, cette démarche ne doit en aucun cas justifier l'impunité des violations, des atrocités et des abus liés aux 22 années de règne autoritaire », a-t-elle déclaré dans un communiqué parvenu à la rédaction. Par ailleurs, la fondation Mo Ibrahim félicite le peuple gambien pour la réussite d'un processus électoral et de son dénouement pacifique grâce aux efforts de la Communauté économique des états de l'Afrique de l'ouest (Cedeao).

Gambia's president-elect Adama Barrow acknowledges crowds in this news clip from Al Jazeera television news.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.