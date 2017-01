Sénégal: CAN 2017 - Groupe B - Du sursaut des Aigles à la désillusion des Fennecs

Les jeux sont faits dans la poule B de Franceville dont les quatre équipes connaissent désormais leur sort. Le Sénégal et la Tunisie ont composté leur ticket pour les quarts alors que l'Algérie et le Zimbabwe retournent à la maison. Un groupe B qui s'est aussi montré le plus prolifique durant ce premier tour car ayant enregistré le plus grand nombre de buts avec 21 unités ; loin devant le groupe A (11) qui a terminé ses matches, le groupe C qui en est à... ... . et le groupe D à seulement 3 buts en attendant ses derniers matches d'aujourd'hui.

A tout seigneur, tout honneur. Les Lions du Sénégal sont les premiers à décrocher la qualification au bout de seulement deux matches aboutis sanctionnés par deux victoires, avant que l'équipe B (les remplaçants) ne partage les points avec l'Algérie dans le troisième et dernier match de ce groupe B. Comme pour dire qu'Aliou Cissé et ses hommes suivent parfaitement la voie qu'ils ont tracée depuis les éliminatoires. Même avec les éléments qui, jusqu'ici, n'avaient pas assez de temps de jeu et qui ne méritent plus l'appellation de « coiffeurs », puisque capables de tenir tête à l'Algérie.

La preuve, par deux fois ils ont été menés au score et par deux fois ils sont revenus à la hauteur de l'adversaire. Aliou Cissé a donc bien compris qu'en phase finale, une sélection est composée de 23 joueurs susceptibles d'être lancés dans le bain à tout moment. A l'arrivée donc, l'illusion a été grande pour les Fennecs. Un véritable gâchis avec une pléiade de stars qui n'ont pu imprimer leurs marques à une compétition où elles étaient très attendues. La preuve, après avoir été tenus en échec par le « modeste » Zimbabwe, les Fennecs ont connu leur plus grosse déconvenue devant leur voisin de la Tunisie (1-2). Un match qu'il ne fallait pas perdre au risque de compromettre leurs chances d'accéder aux quarts. Malheureusement, les Aigles de Carthage leur sont passés dessus, enfonçant davantage le doute dans leur esprit. Le mince espoir qu'ils avaient de passer au second tour a fondu comme beurre au soleil.

Riyad Mahrez et ses coéquipiers espéraient battre le Sénégal et comptaient sur un sursaut zimbabwéen, contre la Tunisie, pour se qualifier. Une victoire des Warriors profiterait aux Algériens, mais à la seule condition qu'ils aient le dernier mot devant le Sénégal. Mais ni le meilleur joueur africain évoluant en Europe (Mahrez), encore moins le meilleur buteur des éliminatoires de la Can 2017 (Hilal El Arabi Soudani, 7 buts) n'ont pu conduire leur équipe à ce second tour. Avec la meilleure attaque de ces éliminatoires (25 buts marqués en 6 matches contre 5 encaissés), l'Algérie était attendue comme l'épouvantail de cette Can. Et la montagne accoucha d'une souris qui passa par son petit trou pour rentrer à la maison.

Tout le contraire de la Tunisie qui a bien su se reprendre après sa défaite (0-2) de la première journée contre le Sénégal. Les Aigles de Carthage, après la déroute face aux Lions du Sénégal, ont su rebondir pour reprendre leur envol, carburer au diésel et arracher la seconde place qualificative. Une victoire précieuse contre son « ennemi juré », l'Algérie, qui les relance dans la course ; et une autre beaucoup plus convaincante contre le Zimbabwe (4-2) qui leur ouvre largement les portes des quarts. Les Warriors du Zimbabwe retournent à la maison en même temps que l'Algérie qui continue de se poser des questions sur sa performance désastreuse.

Pour les qualifiés, Sénégal et Tunisie, une autre compétition commence, car avec les matches à résultat immédiat, plus de calcul qui vaille. Il faudra aller à fond la caisse et jouer le tout pour le tout. Samedi, le Sénégal affrontera le Cameroun à Franceville et la Tunisie fera face au Burkina Faso à Libreville.