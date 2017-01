Afrique: CAN 2017 - Hugo Broos a fragilisé ses attaquants Clinton Njie et Aboubakar Vincent selon des médias locaux

Cela fait dire à la même publication que "quand il joue, Aboubakar Vincent se met dans les dispositions pour recevoir les balles. On voit donc des occasions de but, des occasions claires. Peut-être ne les met-il pas dedans, mais les occasions existent".

Les Lions Indomptables, deuxièmes du groupe A avec cinq points (une victoire et deux nuls), joueront contre les Lions leur quart de finale de la CAN 2017.

"Son début d'année n'a pas non plus été épargné puisqu'il n'aura pas suivi de phase de préparation complète. Son activité sur le flanc, sa vitesse de percussion, auraient dues être des armes redoutables pour cette équipe", estime le même journal, en parlant de l'attaquant qui a atterri à l'Olympique de Marseille en provenance de l'Angleterre, cette saison.

