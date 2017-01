Sénégal: CAN 2017 - Des joueurs appellent à privilégier les qualités collectives de l'équipe

"Nous devons nous focaliser sur notre propre équipe et nos qualités et jouer notre chance à fond sur le terrain" a-t-il dit, appelant à prier Dieu qui donne la victoire à qui, il veut.

"L'équipe camerounaise a beaucoup changé, la qualité est encore là mais on a l'avantage de nous appuyer sur un collectif qui est mis en place depuis une période plus longue" a rappelé Diouf titularisé lors du Sénégal-Cameroun (1-0) de mars 2011 à Dakar.

"Le Cameroun est une équipe avec de grandes qualités et qui s'appuie sur un palmarès conséquent mais nous avons la chance d'avoir un groupe jeune qui a la chance d'évoluer ensemble depuis 2-3 ans" a analysé Mame Biram Diouf, l'un des rescapés de la double confrontation entre les deux équipes en éliminatoires de la CAN 2012.

