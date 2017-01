Algérie: Les ministres des Finances du Dialogue 5+5 appellent à trouver des solutions aux failles du système financier

Paris — Les ministres des Finances du Dialogue 5+5 de la Méditerranée occidentale ont appelé mardi à Paris le Groupe d'action financière (GAFI) et les organismes régionaux à trouver des solutions aux failles du système financier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Réunis à Paris dans la première édition de ce forum, les ministres des Finances des dix pays des deux rives de la Méditerranée occidentale, dont le ministre Hadji Babaammi, ont souligné, au terme de leurs discussions sur la transparence financière, "l'importance de la mise en oeuvre des normes et des standards internationaux de transparence définis par le GAFI et la mise en place de dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme adaptés aux risques encourus, conformes aux recommandations du GAFI".

Dans une déclaration finale, les ministres ont appelé le GAFI et les organismes régionaux de type GAFI à "travailler avec les autres organisations internationales afin de renforcer ses travaux relatifs à l'identification des failles et d'apporter une réponse aux problèmes qui subsistent dans le système financier", estimant que la coopération avec le secteur privé est "essentielle" car ce dernier "détient des informations utiles dans la lutte contre ces fléaux".

Sur le plan bilatéral, ils ont reconnu qu'il existe, parmi les dispositifs permettant de lutter contre le financement du terrorisme, un outil "efficace", celui du gel d'avoir. "Il s'agit d'un dispositif permettant de geler, notamment à la demande d'un Etat tiers ou d'une instance internationale habilitée, les avoirs des personnes concernées sur le territoire national", a expliqué la déclaration du Dialogue 5+5 finances que l'Algérie présidera avec la France les prochaines réunions.

En ce qui concerne le domaine fiscal, les participants ont encouragé la poursuite des dialogues bilatéraux entre administrations fiscales afin d'assurer une application "uniforme" des dispositions des conventions fiscales existantes, précisant que cela "renforcera la coopération entre les Etats, améliorera le cadre des échanges économiques tout en sécurisant la situation des contribuables".

Dans le domaine douanier, ils ont préconisé la poursuite de la coopération dans le cadre du Dialogue 5+5 Finances en privilégiant la gestion "coordonnée" des frontières qui permet "plus d'efficacité" dans la lutte contre les grands trafics, le terrorisme et son financement. Pour les ministres, la formation des agents, dans ce cadre, constitue "le socle de la réalisation des missions attribuées à l'administration des douanes et du maintien de l'efficacité de l'action douanière dans un contexte en pleine mutation".

Sur les aspects financiers du changement climatique, ils ont salué l'entrée en vigueur de l'accord de Paris et se sont réjouis des engagements pris et des initiatives lancées lors de la Conférence de Marrakech, exhortant toutes les Parties et les institutions financières à rendre les flux financiers "compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques".

Ils se sont félicités, dans ce contexte, de la feuille de route préparée par les pays développés pour atteindre l'objectif de mobiliser 100 milliards de dollars d'ici à 2020 de différentes sources.

En ce qui concerne le Fonds vert pour le climat, les ministres des Finances ont insisté sur l'importance d'assurer un "accès efficace" aux ressources financières du Fonds vert et à d'autres sources financières pour "soutenir les stratégies pilotées par les pays en ligne avec leurs contributions déterminées au niveau national", soulignant, pour le secteur financier, la nécessité d'augmenter sa capacité à mobiliser les investissements du secteur privé pour l'atténuation et l'adaptation des investissements.