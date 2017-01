Sénégal: Indice de perception de la corruption 2016 - Le pays toujours dans la zone rouge

D'après le rapport 2016 de l'Indice de Perception de la Corruption (Ipc) publié ce mercredi, le Sénégal est classé avec un score de 45 sur 100 et est toujours dans la zone rouge.

Même si le Sénégal n'a pas encore atteint la moyenne dans le score, son classement, au niveau africain montre qu'on est dans le peloton de tête. Le Sénégal est à la 64ème place au niveau mondial sur 176 pays et 7ème au niveau Africain. Au niveau sous régional, le Sénégal occupe la 2ème place dans la CEDEAO derrière le Cap-Vert sur 15 Pays. Pour l'UEMOA, le Sénégal occupe la 1ère place. Mais en Afrique, l'Indice révèle que le Sénégal est devancé est par 5 pays africain qui sont au-dessus de la moyenne mondiale de 50 à savoir Botswana, Cap-Vert, Ile Maurice, Rwanda, Namibie et même Sao Tomé et Principe (46 points). Le Sénégal devance les pays de la sous-région comme la Côte D'ivoire classée 19ème en Afrique, le Ghana 9ème, le Mali 23ème, le Nigéria 29ème, le Mauritanie 30ème, la Gambie, 33ème africain. En Afrique, la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud sont les pays les plus corrompus.

Toutefois, le Sénégal a un score de 45 sur 100 en 2016, en dessous de la moyenne de 50 points. Même si il a gagné un point dans le score avec une note passant de 44 en 2015 à 45 en 2016, il est toujours en dessous de la moyenne et se trouve ainsi dans la zone rouge de la grande corruption. « Pour l'indice de la corruption, le plus important c'est le score et le Sénégal est en dessous de la moyenne, ce qui veut dire qu'il est dans la zone rouge. La progression du Sénégal est toujours insuffisante et il faut travailler pour atteindre la moyenne de 50 points. Il faut essayer de faire un bon significatif», explique Mame Latyr Fall, membre du Conseil d'administration du Forum civil.

Dans l'indice, l'élément central qui est pris en compte dans le classement, c'est plus le score que le rang. L'indice est établi dans un continum de 0 à 100 (0 est le niveau de corruption le plus élevé, 100, le point d'intégrité idéal). Pour 2016, l'indice couvre 176 pays dans le monde et intègre les pays du Maghreb.