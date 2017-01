Afrique du Nord: La dignité des ressortissants et réfugiés des pays africains en Algérie est préservée (CRA)

Il a cité dans ce contexte le Haut commissariat pour les réfugiés (HCR) qui a salué les efforts consentis par le CRA, et classé les centres d'accueil des réfugiés maliens à Bordj Badji Mokhtar et Timiaouine "parmi les meilleurs centres".

Dans une déclaration à l'APS en marge de la participation de l'Algérie à la 9e conférence des sociétés de la Croix rouge et Croissant rouge de la MENA se tenant à Amman, le Secrétaire général du Croissant Rouge Algérien (CRA), Bachir Abadeli a souligné "la ferme volonté politique de l'Etat algérien à préserver les valeurs algériennes authentiques, et ses efforts visant à préserver la dignité des ressortissants et réfugiés des pays africains en leur apportant toute l'aide humanitaire nécessaire contrairement à ce que prétendent certaines parties concernant la maltraitance des Africains".

