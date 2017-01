Algérie: Ligue 1 (17e j) - Le leader renoue avec la compétition par un derby palpitant

Alger — Le champion d'hiver, le MC Alger, renouera samedi avec la compétition officielle après un mois d'inactivité en se mesurant à l'USM El Harrach pour le premier derby algérois de 2017, coïncidant avec la 17e journée du championnat de Ligue 1 algérienne de football qui sera amputée de quatre matchs.

Le "Doyen" tentera de profiter de l'occasion pour creuser l'écart sur ses deux poursuivants immédiats, le MC Oran et l'ES Sétif. Le premier aura une mission difficile sur le terrain de l'O Médéa, qui reste sur une lourde défaite concédée sur la pelouse du CA Batna (3-0) et le second voit son match en déplacement contre le CR Belouizdad reporté.

Néanmoins, la mission des Mouloudéens ne sera pas facile face à une formation harrachie avide de se racheter de sa défaite surprise à domicile contre l'USM Bel-Abbès (2-0), lors de la précédente journée.

En évoquant justement l'USMBA, cette équipe compte profiter de la réception du CAB pour poursuivre son ascension fulgurante au classement et se rapprocher davantage du podium, alors que le CS Constantine, qui accueille la JS Saoura, est plus que jamais dans l'obligation de stopper l'hémorragie et en profiter pour quitter provisoirement la zone rouge.

Les matchs RC Relizane-USM Alger, JS Kabylie-NA Hussein Dey, CR Belouizdad-ES Sétif et DRB Tadjenanet-MO Béjaïa ont été reportés à une date ultérieure en raison de la présence de plusieurs joueurs de certaines de ces équipes en sélections A et militaire.