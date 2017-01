Algérie: Addis Abeba - L'Ambassadeur sahraoui à se félicite des positions africaines

Addis — L'ambassadeur sahraoui en Ethiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, Lamine Baali, a salué les positions des pays africains vis-à-vis de la juste lutte du peuple sahraoui pour son droit à l'autodétermination, soutenant que les Etats du continent sont en "conformité avec les principes et les fondements" de l'organisation panafricaine.

L'ambassadeur sahraoui qui intervenait lors des réunions du Comité des représentants permanents de l'UA, dont les travaux prendront fin mercredi, a souligné que "le consensus des Africains sur le soutien au droit de participation de la République sahraouie au dernier sommet de Malabo autour du partenariat entre l'Union africaine (UA) et la Ligue arabe, reflète la profondeur de la position commune de l'UA concernant les droits des peuples du continent".

Le 4e Sommet Monde arabe-Afrique, qui s'était tenu en novembre dernier à Malabo, rappelle le diplomate sahraoui, a suscité "le respect de l'organisation continentale qui a refusé de boycotter le sommet et a défendu le droit d'un pays membre à part entière et fondateur de l'UA, qui est la République arabe sahraouie démocratique de participer et à assister aux travaux de cette rencontre".

Les travaux de la 33e session du Comité des représentants permanents de l'UA avaient débuté dimanche dernier à Addis Abeba dans le cadre des préparatifs de l'ordre du jour du 28e sommet de l'UA, prévu les 30 et 31 janvier.

La rencontre des chefs d'Etat et de gouvernement sera précédée par la session des ministres des Affaires étrangères.

Dans son allocution d'ouverture, Nkosazana Dlamini-Zuma, présidente de la Commission de l'UA, a noté que le 28e sommet de l'UA traitera des questions concernant notamment l'avenir du continent, sous un thème "Exploiter le dividende démographique grâce à des investissements dans la jeunesse".

Elle a déclaré que l'Afrique, dans le cadre de l'Agenda 2063, "a enregistré des progrès dans la modernisation de l'agriculture et de l'agro-industrie, en s'attaquant aux retards dans les domaines de l'énergie, des transports, de l'eau et de l'assainissement, et en veillant à promouvoir les investissements dans le secteur de la technologie d'information".

"Nous devons défendre les valeurs du panafricanisme, qui incluent l'Afrique en premier, l'engagement envers le peuple africain, sa dignité et ses aspirations, et notre passion pour la démocratie, la paix, l'intégration et le développement", a-t-elle également dit.

Le sommet se penchera aussi sur les questions liées au financement et aux réformes institutionnelles de l'UA.