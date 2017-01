Algérie: Le réseau routier affecté dans 16 wilayas suite aux dernières intempéries (GN)

Alger — Les intempéries, qui ont touché les régions nord du pays jusqu'à la matinée de mercredi, ont affecté le réseau routier dans 16 wilayas, entraînant la fermeture de plusieurs axes routiers, a indiqué un communiqué de la Gendarmerie nationale (GN).

Quatorze (14 routes nationales) et 21 chemins de wilaya sont fermés à la circulation, a précisé la même source, ajoutant que les wilayas les plus touchées sont : Tlemcen, Béjaia,Tiaret, Boumerdès, Ain Defla, Bouira, Tizi-Ouzou, Bordj Bou Arreridj, Mostaganem,Tissemsilt, Relizane, Médéa, Blida, Chlef, Batna et Mascara, a précisé la source.

Les éléments de la GN et de l'ANP, "s'attellent à l'heure actuelle, de concert avec les services concernés, à la réouverture de ces routes à la circulation", a indiqué le communiqué.

Le réseau routier des wilayas de Médéa, Tissemsilt, Relizane,Tlemcen,Tizi-Ouzou et Bouira, a été grandement affecté, a indiqué la même source qui souligne que les routes les plus touchées sont la RN99 ( wilaya de Tlemcen) et la RN 15 au niveau du tronçon reliant Tizi-Ouzou à Bouira, en passant par la commune de Ain Hammam au niveau du col de Tirourda.