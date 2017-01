Algérie: Début à Paris de la réunion des ministres des Finances des pays du Forum de dialogue 5+5

Paris — Les travaux de la réunion des ministres des Finances des pays du Forum de dialogue 5+5 des pays de la Méditerranée occidentale ont débuté mardi à Paris, a-t-on constaté.

Co-présidée par le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, et le ministre français de l'Economie et des Finances, Michel Sapin, la réunion, qui se déroule à huis clos, constitue pour les pays de deux rives de la Méditerranée occidentale une occasion pour les ministres en charge des Finances d'engager des échanges "sur des questions d'intérêt commun".

Dans un entretien à la presse algérienne, peu avant le début des travaux, M. Baba Ammi a indiqué que les domaines de coopération des pays du 5+5 finances sont "très importants", notamment la coopération douanière et énergétique, qui sont les deux points "principaux" de cette rencontre.

Pour rappel, les ministres du Forum 5+5 finances aborderont des questions liées, entre autres, à la transparence financière et à la mise en œuvre des normes et des standards internationaux de transparence définis par le Groupe d'action financière (GAFI) ainsi qu'à la mise en place de dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Ils débattront également de la coopération dans le domaine fiscal, notamment, la poursuite des dialogues bilatéraux entre administrations fiscales afin d'assurer une application uniforme des dispositions des conventions fiscales, et du renforcement de la coopération entre les Etats en vue d'améliorer le cadre des échanges économiques tout en sécurisant la situation des contribuables.

Cette réunion se penchera aussi sur la coopération douanière en vue d'une plus grande efficacité, notamment en matière de lutte contre les grands trafics, ainsi que les possibilités de renforcement de capacités et la formation des agents.

Il est prévu également, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, de passer en revue les engagements pris et les initiatives lancées, sur le plan financier, lors de la Conférence de Paris (COP21) et celle de Marrakech (COP22), afin de rendre les flux financiers et les investissements "compatibles" avec un développement à faible émission de gaz à effet de serre.

Le Dialogue en Méditerranée occidentale, dit dialogue 5+5, qui réunit l'Espagne, la France, l'Italie, Malte et le Portugal avec l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye et la Mauritanie, a été lancé officiellement à Rome en 1990.